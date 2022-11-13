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13 ноября, 15:50

Дана Уайт отреагировал на освобождение Кейна Веласкеса

Давид Хачатрян
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Глава UFC Дана Уайт надеется, что бывший чемпион организации в тяжелом весе Кейн Веласкес (14-3) будет оправдан по делу о нападении на Гарри Юджина Гуларте.

«Я рад, что он воссоединился со своей семьей. Кейн Веласкес — хороший человек, — сказал Уайт в интервью TMZ. — Надеюсь, что судья, рассматривающий это дело, скажет: «Знаете что? Эта семья много перенесла. Дети не виделись с отцом почти год». Я хочу, чтобы восторжествовало правосудие, и Кейн Веласкес, который является хорошим человеком, отцом и мужем, будет дома вместе со своей семьей».

Веласкес вышел из-под заключения после восьми месяцев в тюрьме. Он внес залог в миллион долларов. До следующего слушания, которое состоится 21 ноября, Веласкес будет находиться под домашним арестом.

Экс-боец UFC был арестован первого марта в связи с покушением на убийство. Американец преследовал 43-летнего Гарри Юджина Гуларте, который домогался до 4-летнего сына бойца.

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