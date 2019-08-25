Сергей Харитонов: «С каждым поединком мой апперкот будет намного сильнее, а удар коленом намного жестче»

Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов прокомментировал победу над американцем Мэттом Митрионом на турнире Bellator 225. Он рассказал как относился к тому, что у соперника постоянно выпадала капа.

— Нет, это меня никак не отвлекало от боя, — сказал Харитонов в эфире телеканала «Матч ТВ». — Честно скажу, хотел полноформатный поединок — 3 раунда по 5 минут. Но это супертяжелый вес, один удар может решить все.

— Когда ты сделал апперкот, сразу понял, что бой окончен?

— Конечно. Уверен, что с каждым поединком мой апперкот будет намного сильнее, а удар коленом намного жестче.

Харитонов нокаутировал Митриона на Bellator 225