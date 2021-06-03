Сен-Пьер объяснил, чем американская медицина лучше канадской

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер рассказал на ютуб-канале Steve-O podcast, почему он лечил травмы в США, а не родной Канаде.

Ведущий: «Когда у тебя была серьезная травма после боя — ты лечился в канадской клинике или американской?»

Джордж Сен-Пьер: «В американской. Когда я дважды рвал кресты, оба раза я лечился в США. Канадская медицина хороша тем, что она доступна абсолютно всем, но там есть минус — отношение ко всем одинаковое. Я профессиональный спортсмен, мое тело — это мой хлеб, мой инструмент. А в Канаде меня лечат так же, как 7-летнего ребенка. В США же я точно знаю, что ко мне будет особенное отношение, они вникнут в мои нюансы. И в Канаде есть другой минус — очень долгое ожидание в клиниках. Очень долгое».