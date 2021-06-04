Жорж Сен-Пьер: «Денег у меня на три жизни вперед»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер рассказал на YouTube-канале Steve-O podcast о том, как заработал первый миллион.

Жорж Сен-Пьер: «Я сделал много денег в UFC. Очень и очень много. Я могу не работать до конца жизни. Даже более того — у меня денег на три жизни вперед. Конечно, если я не впутаюсь в какие-то дикие и тупые авантюры. Но мой совет молодым бойцам и детям — хорошо учиться в школе. Когда ко мне на улице подходит юный парень и спрашивает совет, я отвечаю: «Учись хорошо в школе. Это твоя страховка». Шансы на успех в спорте мизерные — очень и очень низкие. Поэтому у тебя должна быть страховка — образование и какие-то навыки для обычной работы».

Ведущий: «Насколько менеджер помогает выбивать в UFC более выгодные контракты?»

Жорж Сен-Пьер: «Ох... Тут целая история. За мой первый бой в UFC я заработал 3?000 долларов + 3?000 долларов. За мой первый титульный бой с Мэттом Хьюзом мне давали 9?000 долларов + 9?000 долларов, а ведь я еще и проиграл этот бой. Я очень долго дрался за небольшие деньги, хотя заслуживал больше. Мой первый миллион долларов я сделал на бое с Джоном Фитчем (GSP шел к этому бою на 10-2 в UFC — прим.). Сделал благодаря блефу в переговорах. И совет, как именно нужно повести себя в переговорах с UFC, мне дал мой друг, а потом мы согласовали его с моими менеджерами. Бой с Фитчем был последним по моему контракту. UFC предлагали мне продлить его, но на своих условиях — там были совсем не те деньги, которые я хотел. Даже близко. И тогда я сказал им, что после Фитча я стану свободным агентом. Буду рассматривать предложения от всех организаций.

Они поняли, что я могу уйти. Когда ты постоянно выигрываешь, становишься популярным, UFC не хотят тебя терять — это факт. Я знал, что я именно в такой позиции и рискнул занять жесткую позицию. Они не приняли ее, но ровно за день до боя с Фитчем, ко мне прилетел владелец UFC и сказал, что мои условия все-таки принимаются. И вот так я стал миллионером. Позиция UFC и крупной компании — предложить тебе наименьший по ситуации контракт, потому что это выгоднее для их бизнеса. Если бы у меня не было яиц, если бы я не сказал, что ухожу, что вот мои условия и никаких других я не принимаю — я бы всю жизнь дрался бы за гроши. Поэтому мой совет молодым бойцам — будьте смелее в финансовых переговорах. При условии, конечно, что вы постоянно выигрываете в клетке».

Сен-Пьер провел последний бой в ноябре 2017-го, задушив Майкла Биспинга в бою за титул среднего веса UFC. В марте 2019-го канадец официально объявил о завершении карьеры.