Вячеслав Дацик похудел на 48 кг

Скандально известный боец ММА Вячеслав Дацик сообщил в Instagram, что похудел после выхода из тюрьмы на 48 килограммов. Дацик вышел на свободу в ноябре прошлого года — тогда он весил 153 кг.

«Нет ничего невозможного, — написал 40-летний Дацик. — Ни для меня, ни для тебя, вообще ни для кого. Трудно многое, да что там, почти все в жизни трудно. Но «невозможно» — это бессмысленное слово. Опасная, ложная идея. Минус 48 кг. И это не предел».

Дата следующего боя Дацика пока неизвестна. Последний официальный поединок он провел в феврале этого года, победив нокаутом в бою по правилам бокса камерунца Тайсона Дижона. За день до того поединка Дацик показал на взвешивании 128 кг.