Магомед Маликов: «Тактаров говорит о том, в чем крайне некомпетентен»

Российский боец ММА Магомед Маликов прокомментировал «СЭ» слова победителя турнира UFC 6 Олега Тактарова в адрес Хабиба Нурмагомедова.

В пятницу в прямом эфире Instagram у 52-летнего Тактарова спросили, кого он считает первым чемпионом UFC из России — себя или Хабиба. Тактаров дал понять, что таковым считает себя, а также заявил: «Если один ваххабит с Цумадинского района считает иначе, почему все дураки должны это повторять?» Хабиб — родом из Цумадинского района Дагестана.

— Кто первый чемпион, в этом вопросе я некомпетентен, — сказал Маликов. — Если он хочет точного ответа, ему нужно сделать официальный запрос в UFC, кто первый, кто второй, кто настоящий, кто временный. Но я иногда вижу его высказывания в адрес тех или иных кавказцев или определенных ситуаций. Что по этому поводу скажешь... Для человека с мировым именем, особенно если он первый чемпион UFC из России, так вести себя не подобает. Если молодые ребята еще могут себе позволить себе трэш-ток ради денег и хайпа, то Тактаров — опытный человек, столько седых волос. Это его не красит. Мы видим чемпионов старой школы, таких как Александр Карелин или Федор Емельяненко, даже если их провоцировать, мы от них не услышим оскорблений других людей. Даже если они комментируют те или иные ситуации, они это делают очень взвешенно, не задевая ни национальности, ни религии.

— Ваххабит или не ваххабит — в этих вопросах Олег крайне некомпетентен, — отметил Маликов. — Я хотел бы, что он образумился. Его мнение ценно в вопросах, правильно человек сделал болевой прием или нет, скрутил ногу или не скрутил. (Михаил Потапов)