Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Игры
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 20:59

Романкевич — о поединке против Штыркова: «В душе я очень огорчен, потому что хотел, чтобы подняли мою руку»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Белорусский боец Петр Романкевич после поражения от россиянина Ивана Штыркова заявил, что не готов считать этот результат несправедливым.

«Засудили ли меня? Я привык к подобным решениям. Сюда я приехал именно побеждать. Сегодня вышел по своим правилам, по правилам кикбоксинга. Я где-то прессинговал Ваню и бил. Дал ему поработать. Пускай мне не хватило бензина на полноценный бой, но встреча никого не оставила равнодушным. Мне приятно, что многие говорят о том, что победил я. Со стороны виднее. Мне самому надо пересмотреть бой. Мы попеременно били друг друга по голове. В душе я очень огорчен, потому что хотел, чтобы подняли мою руку. Готов биться еще раз. Все понимают, что я приехал на коротком уведомлении. Ваня, обещаю, я возьму у тебя реванш», — цитирует Романкевича Metaratings.ru.

Поединок между россиянином и белорусом прошел 13 мая на турнире RCC 15 в Екатеринбурге. Победитель был выявлен по итогам экстра-раунда. Теперь на счету 34-летнего Штыркова 23 победы, 2 поражения и 1 ничья.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/romankevich-obratilsya-k-shtyrkovu-vanya-obeshayu-ya-vozmu-u-tebya-revansh-250811/
Иван Штырков
Петр Романкевич
0
Читайте также
ОКР поддержал борющуюся с раком олимпийскую чемпионку Бобровникову
Дзюба в «Спартаке», Кокорин — в «Локо» и «Динамо». Как выглядели бы клубы РПЛ, состоящие лишь из воспитанников
Турецкая оппозиция заявила о намерении улучшить отношения с Россией
Авиация ВКС РФ сбила наносивший удары по Луганску украинский Су-24
В Москве скончался выживший при пожаре в 2021 году отец певицы Хлебниковой
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Олейник — о поединке с Томпсоном: «Постараемся, чтобы бой закончился досрочно»
Новости
RSS RSS
Все новости