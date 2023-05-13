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Олейник — о поединке с Томпсоном: «Постараемся, чтобы бой закончился досрочно»

Мария Гусева
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Российский боец ММА Алексей Олейник поделился ожиданиями от поединка с британцем Оли Томпсоном в рамках главного события «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Мы постараемся, чтобы бой закончился досрочно», — цитирует РЕН ТВ Олейника.

Он также сообщил, что план боя готов уже на 75%.

«Есть нюансы. В минутах сколько будут раунды чуть короче, и так далее. Я думаю, это может сыграть даже ему на руку», — добавил Олейник.

Также боец напомнил, что Томпсона, который провел 40 профессиональных боев, нельзя называть неопытным. Он признал достоинства соперника, отдельно подчеркнув его силу — Томпсон носит титул «Самый сильный человек Британии».

Бой Олейника против Томпсона станет главным событием «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 26 мая в Москве. Поединок пройдет в формате трех раундов по три минуты.

За свою профессиональную карьеру Олейник провел 76 боев, в 60 из них одержал победу. Его соперник имеет в активе 37 боев и 21 победу в них.

Источник: РЕН ТВ
Алексей Олейник
ММА
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