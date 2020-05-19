Родственник Хабиба рассказал о болезни Абдулманапа Нурмагомедова

Боец лиги АСА Магомедрасул Хабулаев рассказал «СЭ» о самочувствии отца и тренера Хабиба Нурмагомедова — Абдулманапа Нурмагомедова. Хасбулаев — четвероюродный брат Хабиба и воспитанник Нурмагомедова-старшего.

— Как себя сейчас чувствует Абдулманап?

— Свежих новостей нет. Но тяжелое состояние. Как я слышал, у него с сердцем тоже проблемы. Там же возраст уже. Так что хороших новостей нет. Ждем, что он выздоровеет, и мы увидим его здесь. У каждого же по-разному все проходит, кого-то быстро отпускает, кого-то дольше. Тут можно только надеяться, что Абдулманап справится.

— Какие прогнозы дают врачи насчет Абдулманапа?

— Мы же не можем общаться с врачами каждый день, они не говорят. Навестить тоже никого не пускают. Поэтому надеемся только на Всевышнего.

— То есть, он там один, никого навестить не пускают?

— С ним врачи, высококлассные специалисты. А навестить могут пустить только если кого-то из близких родственников, Хабиба, например, наверное, или родных братьев.

— Хабиб ездил к нему в Москву?

— Точно не знаю.

— Как Абдулманап заразился? С чего все началось?

— Там хватает один раз с кем-то пересечься, кто уже заболел. Как-то так это и случилось.

— В Дагестане он получал некачественное лечение?

— Нет, почему. Его лечили. Но когда лучше не становится, надо других специалистов подключать. Ухудшения состояния у него не было, но и улучшения не было. Заболел — и был в одном положении. И его решили перевезти в Москву. (Михаил Потапов)