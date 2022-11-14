Порье положительно отреагировал на предложение Хабиба подраться с Дариушем в следующем бою

Легковес UFC Дастин Порье отреагировал на предложение экс-чемпиона организации Хабиба Нурмагомедова.

Ранее россиянин предложил американцу подраться с Бенилом Дариушем, пока чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев будет защищать титул против Александера Волкановски.

«В этом есть много смысла. Бенил идет на серии из побед, он одолел несколько жестких парней и великолепно смотрелся в этих поединках. Посмотрим, я не против этого боя. Но в конечном счете это зависит от UFC и от сроков моего возвращения в октагон», — цитирует Порье MMA Junkie.

Порье победил Майкла Чендлера удушающим приемом в турнире UFC 281 в Нью-Йорке (США).

Бенил Даруиш в последнем бою победил Матеуша Гаморта на UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ).