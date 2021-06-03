Президент «Легион-Динамо» рассказал, на какой позиции видит Хабиба

Президент клуба второго дивизиона «Легион-Динамо» Шамиль Лахиялов в разговоре с «СЭ» выразил мнение, что из экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова мог бы получиться нападающий.

В четверг 32-летний Нурмагомедов выложил в Instagram видео, на котором он играет в футбол, а также обратился к «Легион-Динамо», написав, что ему нужна мотивация. По данным портала «Евроставка», клуб уже подготовил для Хабиба контракт.

«На последнем видео, которое он выложил в Instagram, он вышел один на один и обыграл вратаря. Видно, что навыки нападающего у него есть. Можно попробовать его на этой позиции», — сказал Лахиялов.

«К сожалению, я не видел вживую, как Хабиб играет в футбол. Но исходя из того, что видел в Youtube, могу сказать, что он может зарекомендовать себя на профессиональном уровне. Просто ему нужно пройти тренировочные сборы, повариться в этой каше, и результат будет», — отметил президент «Легион-Динамо».

(Илья Андреев)