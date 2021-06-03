Следующим соперником Чимаева может стать Нил Магни

Менеджер шведского бойца UFC чеченского происхождения Хамзата Чимаева Мажди Шаммас сообщил, что следующим соперником спортсмена может стать Нил Магни.

«Надеюсь, что бой с Магни состоится, это хороший бой. Но что бы мы не решили, последнее слово за Хамзатом. Он может набрать форму и сказать, что хочет драться на следующей неделе. Одному богу известно, сколько раз он выступит в этом году», — цитирует слова Шаммаса Bjpenn.com.

Чимаев дебютировал в UFC в 2018 году. С тех пор он провел три поединка в рамках сильнейшей лиги и во всех одержал победы. Всего на его счету 9 побед и ни одного поражения в MMA.