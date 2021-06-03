Исраэль Адесанья: «Я буду бить Веттори по лицу и втыкать свои колени ему прямо в пасть»

Действующий чемпион среднего дивизиона UFC Исраэль Адесанья заявил, что предстоящий реванш с Марвином Веттори вышел за рамки спортивного состязания и стал чем-то личным.

До этого Веттори пообещал уничтожить Адесанью и обвинил его в лицемерии.

«Я буду бить его по лицу и втыкать свои колени ему прямо в пасть, — сказал Адесанья в интервью Youtube-каналу Combat TV. — Этот парень должен заплатить за все, что сказал обо мне, и за каждый свой мелочный поступок. По правде сказать, я вел себя с ним не так, как следовало бы. Но его время придет уже через 10 дней.

Да, разумеется, это личное. Он не пожал мне руку после первого боя, когда я надрал ему зад, так что в этот раз я сам не позволю ему этого сделать. Я не оставлю сомнений в его голове, что он попросту не на моем уровне. Вот что я хочу доказать".

Бой Исраэль Адесанья — Марвин Веттори станет главным на турнире UFC 263, который пройдет 13 июня в Глендейле, США.