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Порье и Чендлер могут подраться 12 ноября на UFC 281

Давид Хачатрян
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Второй номер рейтинга UFC в легком весе Дастин Порье (28-7) подерется с пятым номером рейтинга UFC в легком весе Майклом Чендлером (23-7) 12 ноября на UFC 281 в Медисон-сквер-гарден в Нью-Йорке, США. Об этом сообщил журналист Ариэль Хельвани на шоу The MMA Hour.

«Только что несколько источников передали мне, что долгожданный, широко обсуждаемый поединок между Дастином Порье и Майклом Чендлером находится в финальной стадии разработки. Бой пройдет в Медисон-сквер-гарден в ноябре. Сделка еще не завершена, но бой должен состояться на UFC 281», — сказал Хельвани.

Порье в последнем бою проиграл Чарльзу Оливейре (33-8) сабмишном во втором раунде 11 декабря 2021 года на UFC 269 в Лас-Вегасе, США.

Чендлер в прошлом бою победил Тони Фергюсона (23-5) нокаутом во втором раунде. Поединок состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США.

Дастин Порье
Майкл Чендлер
UFC
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