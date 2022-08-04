Аспиналл получил разрыв мениска и травму колена

Шестой номер рейтинга UFC в тяжелом весе Том Аспиналл (12-3) сообщил, что в поединке с тяжеловесом UFC Кертисом Блейдсом (17-3) на UFC Fight Night 208 получил травму средней коллатеральной связки и разрыв мениска.

На днях британскому бойцу сделали операцию. «Доброе утро! Сегодня день операции, — написал Аспиналл в соцсетях. — Я в Лондоне. Чертовски голоден, потому что мне нельзя есть перед операцией. У меня разрыв мениска и травма средней коллатеральной связки. Спасибо всем, кто меня поддерживает. Увидимся на той стороне».

Спустя несколько часов британец опубликовал в соцсетях пост, подтвердив, что операция прошла успешно. «Кто хочет меня покатать?» — прокомментировал Аспиналл фото, на котором он сидит в коляске и с костылями.

Аспиналл в бою с Блейдсом получил травму ноги на первых секундах боя. Ему было засчитано техническое поражение. Турнир состоялся 23 июля в Лондоне, Великобритания.