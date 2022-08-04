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Аскар Аскаров подерется с Брэндоном Ройвалом 15 октября на UFC Fight Night

Давид Хачатрян
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Российский боец UFC Аскар Аскаров (14-1) встретится с 29-летним американцем Брэндоном Ройвалом (14-6) 15 октября на UFC Fight Night в Лас-Вегасе, США.

Бой пройдет в рамках наилегчайшего веса. Об этом сообщает информационный портал Sherdog.

Аскаров занимает четвертую строчку рейтинга UFC в наилегчайшем весе. В прошлом бою он потерпел единственное поражение в карьере от новозеландца Кай Кара-Франса (24-10) — россиянин уступил единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) 26 марта на UFC on ESPN 33 в Лас-Вегасе, США.

Ройвал занимает пятую строчку рейтинга UFC в наилегчайшем весе. Американец идет на серии из двух побед. В прошлом бою он победил Мэтта Шнелла (16-6) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 7 марта на UFC 274 в Финиксе, США.

Аскар Аскаров
UFC
ММА
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