Подлая победа: боец обхитрил соперника в начале поединка и нокаутировал

Джагар Дженероуз дебютировал в ММА с победы над Седриком Сантантой на турнире Lights Out Championship 6 в США. Бой примечателен тем, что в начале поединка Дженероуз имитировал традиционное для боевых видов спорта приветствие и, коснувшись руки соперника, тут же бросился в атаку, нокаутировав Сантану.

