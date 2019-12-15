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Подлая победа: боец обхитрил соперника в начале поединка и нокаутировал

05:20

Джагар Дженероуз дебютировал в ММА с победы над Седриком Сантантой на турнире Lights Out Championship 6 в США. Бой примечателен тем, что в начале поединка Дженероуз имитировал традиционное для боевых видов спорта приветствие и, коснувшись руки соперника, тут же бросился в атаку, нокаутировав Сантану.

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