«Пэйн фром яйцо». Слова бойца UFC Романова после удара в пах

Молдавский боец UFC Александр Романов после пропущенного удара в пах в поединке с испанцем Хуаном Эспино заявил, что из-за боли не может выпрямить ногу. Диалог между Романовым, рефери и представителем Атлетической комиссии Невады попал в трансляцию турнира UFC on ESPN 22.

«Если я не готов продолжать, что же, мне поражение дадут что ли? Что будет, если я не смогу продолжить?» — спросил Романов, лежа на спине. Боец вел диалог через секунданта — говорил он на русском. Представитель комиссии ответил, что не знает, какое решение примут судьи. «Я не могу [продолжать бой], — сказал Александр. — Скажи, что я не могу выпрямить ногу».

«Я не могу встать. Because it's pain from... яйцо» — попытался он объяснить ситуацию на английском. Романов неплохо говорит на английском, но, видимо, от боли забыл подходящие слова. «Когда он ударил, ракушка ушла в сторону», — объяснил Александр уже по-русски.

Было решено определить победителя, поскольку бой прошел большую часть отведенного времени (два полных раунда и 1 минуту третьего). В результате Романов победил раздельным решением судей. На его счету 14 побед в 14 боях в ММА.