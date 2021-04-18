Российский боец UFC Алексей Олейник прокомментировал «СЭ» бой между Александром Романовым из Молдавии и испанцем Хуаном Эспино.

Поединок закончился в начале третьего раунда после того, как Эспино нанес Романову удар коленом в пах, и тот не смог продолжить бой. Было решено определить победителя, поскольку поединок прошел большую часть отведенного времени (два полных раунда и 1 минуту третьего): в итоге Романов победил раздельным решением судей.

«Хуан — мой товарищ, — сказал Олейник. — Мы с ним тренируюсь больше двух лет. Романов — молодец, показал сильный конкурентный бой. На момент того, что произошло, я думаю, он вел. Произошло то что произошло. Никто не может залезть в голову или в шорты к Романову и сказать, насколько ему было больно. Но я не думаю, что ребята на таком уровне, такие сильные духом будут играть. Я очень хорошо отношусь к Романову, хотя и не знаю его лично. Только он сам может сказать, что там было. И я уверен, что Эспино не бил туда специально».

(Илья Андреев)