Петр Ян: «Я считаю, что выиграл. Меня обокрали! Я требую реванша!»

Петр Ян назвал несправедливым свое поражение от Стерлинга на турнире UFC 273

Российский боец Петр Ян назвал несправедливым свое поражение от Алджамейна Стерлинга в со-главном поединке турнира UFC 273.

«Я считаю, что выиграл. Меня просто обокрали! Я выиграл первый, второй, четвертый и пятый раунд. Я требую реванша!» — заявил Ян после поединка.

Ян проиграл Стерлингу раздельным решением судей (47-48, 47-48, 48-47). Американец защитил чемпионский титул в легчайшем весе.

На счету 32-летнего Стерлинга 21 победа и 3 поражения в профессиональной карьере, у 29-летнего Яна 16 побед и 3 поражения.