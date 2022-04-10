В команде Яна отреагировали на поражение от Стерлинга: «Как они считают? Что это вообще было?»

Российский боец, друг и секундант Петра Яна Ильяс Хамзин в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение российского бойца от Алджамейна Стерлинга в со-главном поединке турнира UFC 273.

«Я не знаю, почему вообще взяли и обокрали. Первый раунд они как считали? Что он в блоки пинал лоу-кики? Что это вообще было? Такая организация и что это за подсчет? Четвертый и пятый раунды Петр явно забрал, как раз подытожил. Могла ли повлиять на это решение политическая повестка? Не хочу лезть в это болото», — сказал Хамзин «СЭ».

Ян проиграл Стерлингу раздельным решением судей (47-48, 47-48, 48-47). Американец защитил чемпионский титул в легчайшем весе.

После боя Ян заявил, что считает себя победителем этого боя.