Стерлинг победил Яна в со-главном поединке турнира UFC 273 и защитил чемпионский титул в легчайшем весе
Алджамейн Стерлинг победил Петра Яна в со-главном поединке турнира UFC 273
Американский боец Алджамейн Стерлинг победил россиянина Петра Яна в со-главном поединке турнира UFC 273.
Стерлинг одержал победу раздельным решением судей (48-47, 47-48, 48-47) и защитил чемпионский титул UFC в легчайшем весе.
Стерлинг и Ян провели второй поединок между собой. Первый бой состоялся в марте 2021 года, тогда американец одержал победу из-за дисквалификации россиянина за запрещенный удар коленом.
На счету 32-летнего Стерлинга 21 победа и 3 поражения в профессиональной карьере, у 29-летнего Яна 16 побед и 3 поражения.
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