Основатель АСА ответил Дане Уайту на слова о непрофессионализме и крутом поступке

Основатель АСА Майрбек Хасиев заявил в интервью «СЭ», что позитивно отреагировал на слова президента UFC Даны Уайта, который назвал его действия во время боя между Али Баговым и Рашидом Магомедовым исключительно непрофессиональными, но в то же время «охренительными».

Багов и Магомедов встретились 22 июля на турнире АСА 141 — в четвертьфинале Гран-при в легком весе. Перед пятым раундом Хасиев зашел в клетку и дисквалифицировал обоих спортсменов за пассивное ведение боя.

— Дана Уайт назвал ваш поступок в высшей степени непрофессиональным, но очень крутым. Что ответите президенту UFC?

— Возразить здесь трудно. Но иногда непрофессионализм и крутость могут параллельно соответствовать. Поняли, о чем я говорю, да? Что такое профессионализм? Это какие-то прописанные истины. А что такое крутость? Это спонтанное решение, согласны со мной? Вот это спонтанное решение может попасть как в ноль, так и в десятку. Ну, наверное, в десятку попали. Все. Пусть перенимает опыт, работает.

— Когда прочитали слова Даны Уайта, то как их восприняли? С улыбкой?

— С улыбкой, конечно. Мне смешно было. И понравилась адекватность человека. Он явно адекватный, это видно. Другой бой сказал — мы же видим подавляющее число комментариев — «сумасброд, трали-вали, вали-трали». Иногда спонтанность попадает в десятку. Аль-Хамду ли-Ллях, пока у меня попадает девять раз из 10 точно в десятку, реально. Много было случаев, когда я [громкие] высказывания делал. И в конечном итоге они же сбывались.