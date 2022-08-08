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Сегодня, 14:35

Люке опубликовал фото после поражения Хиллу: «Ты все еще хочешь стать бойцом?»

Боец UFC Люке показал фотографию из больничной палаты
Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в
Висенте Люке.
Фото Соцсети

Топовый полусредневес UFC Висенте Люке (21-9) опубликовал в социальных сетях фотографию из больничной палаты, написав: «Ты все еще хочешь стать бойцом?»

Бразилец получил множественные повреждения в бою против 10-го номера рейтинга UFC в полусреднем весе Джамала Хилла (11-1).

Люке проиграл Хиллу нокаутом в третьем раунде 7 августа на UFC on ESPN 40 в Лас-Вегасе. Это поражение стало для бразильца вторым подряд. 16 апреля он проиграл Белалу Мухаммаду (21-3) единогласным решением судей на UFC on ESPN 34 в Лас-Вегасе, США.

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