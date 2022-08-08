Али Багов и Рашид Магомедов могут провести повторный бой

Основатель АСА Майрбек Хасиев в интервью «СЭ» допустил, что российские бойцы Али Багов и Рашид Магомедов могут провести повторный бой.

Багов и Магомедов встретились 22 июля на турнире АСА 141 — в четвертьфинале Гран-при в легком весе. Перед пятым раундом Хасиев зашел в клетку и дисквалифицировал обоих спортсменов за пассивное ведение боя.

— Тогда я категорически заявил, что они (Багов и Магомедов. — Прим. «СЭ») в Гран-при участвовать не будут, — отметил Хасиев. — Но, как говорится, у любой машины есть задняя скорость. Иногда приходится разворачиваться — когда ты упираешься в стену, правильно? Но для того чтобы мы включили какую-то скорость и отступили назад, какие-то, скажем так, предложения могли бы обсуждать — эти предложения должны нам поступить. Если они готовы каким-то образом изменить ситуацию, признав, что это был не бой... Мы все видели — это же смешно просто. Наверно, я в своем возрасте и то гораздо лучше выступил бы. Чем этот бой. Имею в виду этот бой! А то сейчас скажут, что я представляю себя крутым. Нет, мне почти под 60 лет. Я уже старик. Но чувствую себя неплохо. Жена говорит, что я в хорошей форме. А так, не тот уже. Давно не тот.

— Получается, со стороны Али уже есть какое-то предложение?

— Если иметь в виду то, что он говорил Яраги (Гитаеву, одному из руководителей АСА, бывшему президенту АСВ. — Прим. «СЭ») и с Асланбеку (Бадаеву, вице-президенту АСА. — Прим. «СЭ»), — он готов исправить ошибку, он готов выступить. Вроде бы такое предложение есть. По крайней мере, со стороны Али. Разговаривал ли [с Гитаевым и Бадаевым] непосредственно Али — точно не знаю.

— Это переиграть четвертьфинальный бой, выйдя против другого соперника?

— Я могу свое мнение высказать — если вас интересует это. То, что они обсуждали, я примерно знаю, в каком русле это было. Деталей я не знаю. Единственный вариант — признать, что этот бой был несерьезный. Оба должны признать. Это видно. Как можно не признавать это? Я не говорю, что это был договорной бой. Я убираю этот пункт. Но однозначно, без сомнения, это был такой дружеский, товарищеский бой: «ты не бей меня, я не буду бить тебя». Это был не бой, это был спарринг. Это видно.

Пусть признают ошибку, и... И если они готовы выступить — назовем это бой-дубль, дубль два, — без проблем, мы это обсудим. То есть если они оба готовы сразиться друг против друга — именно четвертьфинальный бой, — то в кратчайшие сроки они это должны сделать и нам об этом в ближайшее время сообщить.

— Но история с гонорарами за первый бой...

— За прошедший бой никаких гонораров [Багову и Магомедову] выплачено не будет. Потому что мне продали продукт, который не стоит ни копейки. Требовать за него что-то неправильно. Вот вы пришли в магазин, купили что-то, а там — пустышка. Если вы заплатили — будете свои деньги, правильно? Если не заплатили — платить не будете. Согласны со мной? Пусть мне предоставляют нормальный бой, пусть выступают нормально — пожалуйста, на тех же условиях мы готовы обсуждать [гонорары].