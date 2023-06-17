Олейник: «Сейчас у Спивак очень хороший шанс выйти в топ тяжелого веса UFC»

Боец ММА Алексей Олейник оценил шансы Сергея Спивака в бою с Сирилом Ганом на турнире UFC 2 сентября.

«Во-первых, я рад за Сергея, за хороший бой. Во-вторых, думаю, что мотивация и желание у двоих очень хорошие. Сирилу нужно реабилитироваться после последнего боя. У Сергея есть своя мотивация, у него сейчас очень хороший этап в жизни, он очень мотивирован.

Мое мнение — Сирил сейчас не растет, ну или медленно растет. А Сергей еще молодой, бурлящий, растет и будет расти очень активно, впереди у него еще достаточно большой период времени. Если этот бой был был год-два назад, то я бы говорил, что Ган сильнее. Мое мнение — Сергей не прекращает сейчас прогрессировать, думаю, он очень-очень прилично догнал Сирила, а может уже и обгоняет. Сейчас у него очень хороший шанс выйти в топ тяжелого веса UFC.

До сентября достаточно времени на подготовку у обоих, очень неплохие парни. Болеть буду, естественно, за Сергея, притом что хорошо отношусь к Сирилу. Если какая-нибудь помощь или подсказка от меня потребуется, то я с удовольствие созвонюсь, спишусь, все решим, все сделаем», — цитирует «РБ Спорт» Олейника.