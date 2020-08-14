Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве вспомнил о сравнении стиля Джастина Гэтжи с алкоголиком. Бой между ними запланирован на 24 октября и должен пройти на бойцовском острове в Абу-Даби.

— Надеюсь, Гэтжи и Альварес не обиделись на мое сравнение с алкоголиками, — сказал Нурмагомедов. — Потому что реально, посмотрите их бой, это было очень интересно. Но это было в 2017 году, а в 2020 году уже вы назвали их алкоголиками. В любом случае, надеюсь, они на меня не обиделись. Гэтжи изменился с тех пор, как проиграл Альваресу и Порье, он стал более расчетливо драться, сделал акцент на бокс, а бокс у него не такой прямо атакующий, он работает и вторым номером и в атаку. Да и как человек он стал более взрослый. Видно, что он прибавил, я очень впечатлен его серией побед. (Михаил Потапов)