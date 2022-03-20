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Сегодня, 00:21

Молли Маккэнн стала автором четвертого в истории UFC нокаута ударом локтя с вращением

Никита Горшенин
Корреспондент
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Молли Маккэнн.
Фото Twitter

Боец женского наилегчайшего веса UFC Моли Маккэнн победила Луану Каролину нокаутом на турнире UFC London.

Британка финишировала соперницу ударом локтя с вращением — это всего четвертый в истории промоушена нокаут данной ударной техникой.

Три предыдущих:

Дон Хюн Ким нокаутировал Джона Хэттэуя на TUF Finale в марте 2014-го

Рикардо Рамос нокаутировал Аименна Захаби на UFC 217 в ноябре 2017-го

Иржи Прохазка нокаутировал Доминика Рейеса на UFC Vegas в мае 2021-го

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