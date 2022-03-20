Молли Маккэнн стала автором четвертого в истории UFC нокаута ударом локтя с вращением
Боец женского наилегчайшего веса UFC Моли Маккэнн победила Луану Каролину нокаутом на турнире UFC London.
Британка финишировала соперницу ударом локтя с вращением — это всего четвертый в истории промоушена нокаут данной ударной техникой.
Три предыдущих:
Дон Хюн Ким нокаутировал Джона Хэттэуя на TUF Finale в марте 2014-го
Рикардо Рамос нокаутировал Аименна Захаби на UFC 217 в ноябре 2017-го
Иржи Прохазка нокаутировал Доминика Рейеса на UFC Vegas в мае 2021-го
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