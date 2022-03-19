Александр Волков проведет бой с Томом Аспиналлом на турнире UFC Fight Night 204

С 19 на 20 марта в Лондоне (Великобритания) состоится турнир UFC Fight Night 204, где в главном бою вечера в тяжелом весе встретятся россиянин Александр Волков и Том Аспиналл.

Турнир начнется в 19.55 по московскому времени. Видеотрансляция боев основного карда в прямом эфире покажут на matchtv.ru. Она начнется в 23.00.

В co-главном поединке UFC Fight Night 204 в легком весе подерутся англичанин Пэдди Пимблетт и мексиканец Родриго Варгас (легкий вес).

Основной кард UFC Fight Night 204 выглядит следующим образом:

Дэн Хукер — Арнольд Аллен (полулегкий вес)

Шамиль Абдурахимов — Сергей Павлович (тяжелый вес)

Никита Крылов — Пол Крейг (полутяжелый вес)

Гуннар Нельсон — Такаши Сато (полусредний вес)