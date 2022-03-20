Топурия: «Хочу драться с этой белобрысой лошарой, Пэдди Пимблеттом»

Испанский боец ММА грузинского происхождения Илия Топурия поделился впечатлениями от победы над Джеем Гербертом на турнире UFC Fight Night 204 в Лондоне.

«Англия, люблю вас, но ваш парень, Пэдди Пимблетт — черт. Выиграешь ты сегодня или проиграешь, я хочу драться с тобой. *** тебя. План на бой сегодня был идти вперед и снести ему голову. Я хочу драться с этой белобрысой лошарой, Пэдди», — сказал Топурия в октагон-интервью.

Топурия одержал 12-ю победу в 12 поединках. Для Герберта это поражение стало четвертым в 15 поединках в смешанных единоборствах.