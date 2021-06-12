Россиянка Марина Мохнаткина (5-2) прокомментировала победу над американкой Амандой Белл (7-8) на турнире Bellator 260 в Анкасвилле (Коннектикут, США). Поединок прошел в полулегком весе.

«Раньше я совмещала любительскую карьеру и бои, — сказала Мохнаткина в интервью после боя. — Не было возможности полноценно готовиться к боям. Но настал момент, что я захотела определиться. Хочу заявить о себе в смешанных единоборствах, показать, что такое русское самбо. Совершенству нет предела, это только начало, у меня грандиозные планы в этом направлении».

33-летняя Мохнаткина — девятикратная чемпионка России по самбо и семикратная чемпионка мира.