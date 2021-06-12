Мохнаткина одержала первую победу в Bellator
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Россиянка Марина Мохнаткина победила единогласным решением судей американку Аманду Белл на турнире Bellator 260 в Анкасвилле (Коннектикут, США). Поединок прошел в полулегком весе.
Это был первый бой Мохнаткиной с марта 2019 года. В предыдущем поединке в Bellator она потерпела поражение.
На счету 33-летней спортсменки 5 побед и 2 поражения в ММА. Ранее она выступала в самбо, став девятикратной чемпионкой России и семикратной чемпионкой мира.
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