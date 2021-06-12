Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Мохнаткина одержала первую победу в Bellator

01:58
Марина Мохнаткина. Фото Instagram
Марина Мохнаткина. Фото Instagram

Россиянка Марина Мохнаткина победила единогласным решением судей американку Аманду Белл на турнире Bellator 260 в Анкасвилле (Коннектикут, США). Поединок прошел в полулегком весе.

Это был первый бой Мохнаткиной с марта 2019 года. В предыдущем поединке в Bellator она потерпела поражение.

На счету 33-летней спортсменки 5 побед и 2 поражения в ММА. Ранее она выступала в самбо, став девятикратной чемпионкой России и семикратной чемпионкой мира.

Читайте также

Журналисту Константину Геничу отменили аккредитацию на Евро-2020
У России три поражения в четырех матчах. Теперь — от Словении
Евро-2020: результат матча 11 июня
Сорокин — о форме сборной Украины: «Жаль, что турнир становится ареной для политических дискуссий»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Илья Андреев все материалы автора
vs
0
Офсайд