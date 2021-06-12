Мохнаткина одержала первую победу в Bellator

Россиянка Марина Мохнаткина победила единогласным решением судей американку Аманду Белл на турнире Bellator 260 в Анкасвилле (Коннектикут, США). Поединок прошел в полулегком весе.

?? Mokhnatkina is bringing the fight to No.8?? ranked FW Amanda Bell.



We're heading into Round 3 LIVE on YouTube. #Bellator260 ??https://t.co/5iG5GFdxZu pic.twitter.com/UpsszPyEHO — BellatorMMA (@BellatorMMA) June 11, 2021

Это был первый бой Мохнаткиной с марта 2019 года. В предыдущем поединке в Bellator она потерпела поражение.

На счету 33-летней спортсменки 5 побед и 2 поражения в ММА. Ранее она выступала в самбо, став девятикратной чемпионкой России и семикратной чемпионкой мира.