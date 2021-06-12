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Однорукий боец снова проиграл в Bellator

03:07
Ник Ньюэлл. Фото Instagram
Ник Ньюэлл. Фото Instagram
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Американский боец Ник Ньюэлл, известный тем, что у него отсутствует левое предплечье, потерпел второе поражение подряд в Bellator. На турнире Bellator 260 в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) он проиграл раздельным решением судей соотечественнику Бобби Кингу.

На счету 35-летнего Ньюэлла 16 побед и 4 поражения в ММА. У 37-летнего Кинга 10 побед и 3 поражения.

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