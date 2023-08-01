Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Игры
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 11:05

Дацик — Томпсон, Вахаев — Пономарев: турниры ММА в России в августе

Дацик и Томпсон подерутся 18 августа в Москве на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Боец ММА Вячеслав Дацик.
Вячеслав Дацик.
Фото Эдуард Корниенко, Известия

Расписание и трансляции российских соревнований по смешанным единоборствам в августе 2023 года.

Содержание статьи
Скрыть

АСА 161

Дата, место проведения и время начала: 11 августа в Москве в 15.30 мск
Видеотрансляция на официальном сайте АСА
Основной кард АСА 161:

  • Магомедрасул Гасанов — Саламу Абдурахманов
  • Биберт Туменов — Лэнс Палмер
  • Мухумат Вахаев — Григорий Пономарев
  • Азам Гафоров — Вартан Асатрян
  • Фаридун Одилов — Вагнер Прадо
  • Магомед Бибулатов — Важа Циптаури

«Бойцовский клуб РЕН ТВ»

Дата, место проведения и время начала: 18 августа в Москве в 23.00 мск
Видеотрансляция на канале РЕН ТВ
Основной кард суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ»:

  • Вячеслав Дацик — Оли Томпсон
  • Олег Тактаров — Джефф Монсон
Источник: https://www.sport-express.ru/boxing/mma/
Вячеслав Дацик
Григорий Пономарев
Джефф Монсон
Олег Тактаров
ММА
1
0
Читайте также
Президент ОКР и глава фракции Госдумы устроили перепалку из-за участия наших в Олимпиаде
Российский гандболист Задорожний умер от рака крови в 27 лет
Минобороны заявило о пресечении атак беспилотников в Москве
«Ланцет» уничтожил танк Leopard и БМП Bradley в Запорожской области
Экс-советник ЦРУ сообщил о неработающем западном «чудо-оружии» на Украине
Как Россия защищает околоземное пространство: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Россиянин Волков опустился на восьмое место в обновленном рейтинге UFC

Хамзат Чимаев: «Шавкат Рахмонов — нормальный парень, плохих вещей не говорит»
Новости
RSS RSS
Все новости