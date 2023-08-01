Дацик и Томпсон подерутся 18 августа в Москве на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Расписание и трансляции российских соревнований по смешанным единоборствам в августе 2023 года.

АСА 161

Дата, место проведения и время начала: 11 августа в Москве в 15.30 мск

Видеотрансляция на официальном сайте АСА

Основной кард АСА 161:

Магомедрасул Гасанов — Саламу Абдурахманов

Биберт Туменов — Лэнс Палмер

Мухумат Вахаев — Григорий Пономарев

Азам Гафоров — Вартан Асатрян

Фаридун Одилов — Вагнер Прадо

Магомед Бибулатов — Важа Циптаури

«Бойцовский клуб РЕН ТВ»

Дата, место проведения и время начала: 18 августа в Москве в 23.00 мск

Видеотрансляция на канале РЕН ТВ

Основной кард суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ»: