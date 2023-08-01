Дацик — Томпсон, Вахаев — Пономарев: турниры ММА в России в августе
Дацик и Томпсон подерутся 18 августа в Москве на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Расписание и трансляции российских соревнований по смешанным единоборствам в августе 2023 года.
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АСА 161
Дата, место проведения и время начала: 11 августа в Москве в 15.30 мск
Видеотрансляция на официальном сайте АСА
Основной кард АСА 161:
- Магомедрасул Гасанов — Саламу Абдурахманов
- Биберт Туменов — Лэнс Палмер
- Мухумат Вахаев — Григорий Пономарев
- Азам Гафоров — Вартан Асатрян
- Фаридун Одилов — Вагнер Прадо
- Магомед Бибулатов — Важа Циптаури
«Бойцовский клуб РЕН ТВ»
Дата, место проведения и время начала: 18 августа в Москве в 23.00 мск
Видеотрансляция на канале РЕН ТВ
Основной кард суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ»:
- Вячеслав Дацик — Оли Томпсон
- Олег Тактаров — Джефф Монсон
Источник: https://www.sport-express.ru/boxing/mma/
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