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Сегодня, 14:44

Менеджер Поветкина — о бое Бивола с Бетербиевым: «Будет тяжело найти гонорары, которые соответствуют поединку»

Алина Савинова
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Дмитрий Иванов, менеджер российского боксера Александра Поветкина, объяснил, почему будет сложно организовать поединок между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

«Профессиональный бокс — это зарабатывание денег. Мне кажется, что будет тяжело найти под этот бой гонорары, которые соответствуют поединку. Его нужно серьезно раскручивать, а на DAZN, где трансляции продаются по системе PPV, он не соберет таких средств.

Промоутерам важно, чтобы бой был капиталоемким с точки зрения экономики. Такие мероприятия дорого стоят, а зарабатывать хотят все — промоутеры, менеджеры, боксеры. Бой Бетербиев — Бивол — большой, но деньги маленькие. Важно не только, в чьих руках останется пояс, нужно учесть экономическую составляющую для всех сторон, а об этих вещах порой сложно договориться", — приводит «РБ Спорт» слова Иванова.

Бивол является обладателем пояса WBA в полутяжелом весе. Он одержал 21 победу в 21 поединке. Бетербиев владеет поясами WBO, WBC и IBF. На его счету 18 побед в 18 боях.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/menedzher-povetkina-dmitrij-ivanov-pod-boj-bivol-beterbiev-tyazhelo-najti-gonorary-kotory-e-sootvetstvuyut-poedinku/
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
ММА
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