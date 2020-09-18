Макгрегор может возобновить карьеру
12:24
Ирландский боец Конор Макгрегор может возобновить профессиональную карьеру в UFC, сообщает инсайдер Ариэль Хэльвани.
«Недавно общался с президентом UFC Даной Уайтом. И тот сообщил, что промоушен готовит какие-то «интересные штучки», намекая на возвращение Конора Макгрегора в 2021 году», — написал Хэльвани в Twitter.
32-летний Конор провел 26 поединков в ММА, одержал 22 победы (19 нокаутом) при четырех поражениях.
White also said they are working on some «fun stuff» for Conor McGregor and he is hopeful he'll return in early 2021.— Ariel Helwani (@arielhelwani) September 17, 2020