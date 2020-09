Макгрегор может возобновить карьеру

Ирландский боец Конор Макгрегор может возобновить профессиональную карьеру в UFC, сообщает инсайдер Ариэль Хэльвани.

«Недавно общался с президентом UFC Даной Уайтом. И тот сообщил, что промоушен готовит какие-то «интересные штучки», намекая на возвращение Конора Макгрегора в 2021 году», — написал Хэльвани в Twitter.

32-летний Конор провел 26 поединков в ММА, одержал 22 победы (19 нокаутом) при четырех поражениях.

White also said they are working on some «fun stuff» for Conor McGregor and he is hopeful he'll return in early 2021.