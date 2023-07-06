Магомед Магомедов: «Когда есть допинг-контроль, выигрывает тот, кто больше тренируется и пашет»

Российский боец Магомед Магомедов поделился мнением о необходимости введения жесткого допинг-контроля в российских промоушенах.

«Мне чем нравится UFC и почему хотелось туда попасть, что все выступают чистые. Ты знаешь, что соперник не делает ничего лишнего, и ты с ним дерешься по-честному. В Bellator тоже проверяют, но не так строго. Надо, конечно, бороться с этим. Где есть допинг контроль, намного легче. Когда есть допинг-контроль, кто больше тренируется, кто больше пашет, тот и выигрывает. Когда я дрался в АСВ, там хотели ввести практику постоянного допинг-контроля, но ни одна из российских организаций этого не поддержала», — цитирует Магомедова Metartings.ru.

30 июля в рамках совместного турнира Bellator и RIZIN в Японии Магомедов проведет бой против Дэнни Сабателло.