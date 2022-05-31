Кудряшов обратился к Вагабову после того, как тот пообещал устроить сильную рубку

Российский боксер Дмитрий Кудряшов обратился к чемпиону AMC Fight Nights в полутяжелом весе Вагабу Вагабову перед поединком по правилам бокса.

«Он обещал устроить сильную рубку, и я ему напоминаю о том, что, если он побежит от меня назад, то это не будет соответствовать его заявлениям», — сказал Кудряшов «СЭ».

Кудряшов и Вагабов сразятся в главном событии турнира PRAVDA Old School Boxing, который состоится 11 июня в Москве.