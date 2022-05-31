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Сегодня, 20:00

Кудряшов обратился к Вагабову после того, как тот пообещал устроить сильную рубку

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Дмитрий Кудряшов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российский боксер Дмитрий Кудряшов обратился к чемпиону AMC Fight Nights в полутяжелом весе Вагабу Вагабову перед поединком по правилам бокса.

«Он обещал устроить сильную рубку, и я ему напоминаю о том, что, если он побежит от меня назад, то это не будет соответствовать его заявлениям», — сказал Кудряшов «СЭ».

Кудряшов и Вагабов сразятся в главном событии турнира PRAVDA Old School Boxing, который состоится 11 июня в Москве.

Дмитрий Кудряшов (бокс)
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