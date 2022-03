Пол Фелдер назвал имена бойцов, которые могут побить Камару Усмана

Бывший боец, а ныне комментатор UFC Пол Фелдер заявил, что против чемпиона UFC в полусреднем весе Камару Усмана (20-1) имеет хорошие шансы на победу «жесткий борец», который при этом не уступает чемпиону в ударной технике.

«Мне нравится Леон Эдвардс, и я согласен, что он заслуживает боя за титул больше, чем кто-либо другой, — сказал Фелдер в интервью The Fighter vs The Writer. — Но думаю, что ему не одолеть Усмана. Чтобы победить Усмана, понадобится жесткий грэпплер, который при этом не уступает Усману в ударке».

Фелдер назвал имена двух бойцов, которые, по его мнению, могут одолеть чемпиона. «Белал Мухаммад и Шон Брэди. Один из них в будущем подерется за титул», — добавил Фелдер.

Также Фелдер не исключает, что Хамзат Чимаев (10-0) может составить конкуренцию Усману, однако у шведа, по словам Фелдера, имеются проблемы с весогонкой.

«Даже если мы сейчас считаем, что Чимаев — лучший полусредневес дивизиона, он должен доказать мне и, я уверен, сотрудникам UFC, что он сможет сделать вес. В прошлый раз у него это едва получилось.

Я был в комнате, где взвешивались бойцы. Там был бардак. Он пытался манипулировать ситуацией. Они дважды заставили его взвешиваться. Он должен доказать, что он сможет сделать вес, потому что в будущем чемпион дивизиона обязан быть в весе, он должен все время держать свой вес под контролем".

Чимаев подерется с Гилбертом Бернсом (20-4) 10 апреля на турнире UFC 273 в Джексонвилле, Флорида. Бой пройдет в полусреднем весе. Чимаев занимает 11-ю строчку рейтинга, а Бернс — 2-ю.