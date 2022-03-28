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28 марта, 18:36

«Ты слабак». Ковингтон посоветовал Дрэйку не попадаться ему на глаза

Ковингтон посоветовал рэперу Дрэйку не попадаться ему на глаза
Давид Хачатрян
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Полусредневес UFC Колби Ковингтон (17-3) отреагировал на то, что популярный рэпер Дрэйк поставил свои деньги на Хорхе Масвидаля (35-16) в бою против Ковингтона на турнире UFC 272.

«Как ты мог поставить деньги на «Фони Монтана»? Да ладно, Дрэйк, — сказал Ковингтон в подкасте FULL SEND PODCAST. — Как он вообще стал кем-то? Разве он не был этой маленькой звездой малышей в Канаде? Я серьезно. В нем нет ничего гангстерского. Дрэйк, ты слабак. Ты не гангстер, бро. Он мне нравился до тех пор, пока не поставил против меня. Я имею в виду, что если я его увижу, то, знаешь... могу не сдержаться. Вот почему меня все называют Хаосом.

Перед главным событием UFC 272 Дрэйк поставил 275 тысяч долларов на победу Масвидаля. Известно, что перед боем Масвидаль был заметным аутсайдером.

Бой между Ковингтоном и Масвидалем закончился разгромной победой Ковингтона. Хаос победил единогласным решением судей (49 — 46, 50 — 44, 50 — 45). Поединок между бывшими одноклубниками забрал бонус «Бой вечера». Каждый из бойцов получил дополнительные 50 тысяч долларов.

Хорхе Масвидаль
ММА
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