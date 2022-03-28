Первый номер рейтинга UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон (17-3) уверен, что смог бы разобраться с чемпионом UFC в средней весовой категории Исраэлем Адесаньей (22-1) и при этом заработать много денег.

«Бой с Адесаньей возможен. У него ведь еще не назначен бой. Пока что только разговоры об этом, — сказал Ковингтон на подкасте FULL SEND PODCAST. — Адесанья — ничтожество. Он не настоящий чемпион. Он не может привлекать мух к говну. Если UFC хотят организовать самый большой денежный бой, то им следовало бы выставить меня против Адесаньи».

Ранее глава UFC Дана Уайт утверждал, что Ковингтон не подерется с Адесаньей. Американцу нужно провести 1-2 боя против топов среднего веса, прежде чем столкнуться с чемпионом дивизиона.

В главном событии UFC 272 Ковингтон победил Хорхе Масвидаля (35-16) единогласным решением судей. Турнир проходил 6 марта на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, Невада. Адесанья бился 12 февраля на UFC 271 в Хьюстоне, Техас, выиграв единогласным решением судей Роберта Уиттакера (23-6).