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Сегодня, 12:08

Кевин Ли: «Майкл Кьеза отказался от боя со мной на UFC 287»

Давид Хачатрян
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Экс-претендент на пояс UFC в легком весе Кевин Ли (19-7) заявил, что готов был выйти на коротком уведомлении на UFC 287.

«Неделю назад мне позвонили и сообщили, что соперник Майкла Кьезы [Ли Цзинлян] выбыл из-за травмы, — написал Ли в соцсетях. — Я принял бой на коротком уведомлении. Сегодня мне сообщили, что Кьеза отказался от реванша. Меня больше не волнуют деньги, рейтинги и популярность — я просто хотел устроить шоу. Кажется, мне придется просто наблюдать за турниром. Я прошу боя последние полгода. Я голоден».

Кьеза должен был подраться с Ли Цзинляном (19-8), но китаец выбыл из-за травмы. Бой должен блы состояться 8 апреля на UFC 287 в Майами, США.?

Ли в феврале заключил новый эксклюзивный контракт с UFC. Турнир UFC 287 состоится 8 апреля в Майами, США.

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