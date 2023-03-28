Хорхе Масвидаль: «Шавкат Рахмонов сломает Хамзата Чимаева»

Полусредневес UFC Хорхе Масвидаль (35-16) уверен, что полусредневес Шавкат Рахмонов (17-0) одолеет Хамзата Чимаева (12-0).

«Я думаю, что Шавкат Рахмонов сломает Чимаева. Я не верю в хайп Чимаева. Он большой для своей весовой категории и хорошо борется, но он может встретиться с тем, кто так же хорошо борется и имеет пушки в руках. Я не вижу в нем [большой угрозы], брат. Ему придется доказать, что я не прав», — сказал Масвидаль на The MMA Hour.

Рахмонов победил Джеффа Нила (15-5) сабмишном в третьем раунде. Бой состоялся 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Чимаев в прошлом поединке победил Кевина Холланда (23-9) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 10 сентября 2022-го на UFC 279 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.