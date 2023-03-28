Валентина Шевченко надеется на незамедлительный реванш с Грассо

Экс-чемпионка наилегчайшего женского дивизиона UFC Валентина Шевченко (22-4) планирует вернуть себе пояс чемпиона в реванше с Алексой Грассо (16-3).

«Я надеюсь, что в UFC назначат мне бой в ближайшее время. Я не ожидаю, что мы скоро подеремся [с Грассо], но я надеюсь на скорый анонс этого поединка. Когда я буду знать дату, у меня будет цель. Я медленно, но верно начну путь к своему возвращению», — сказала Шевченко на The MMA Hour.

Шевченко проиграла Грассо сабмишном в четвертом раунде. Бой состоялся 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.