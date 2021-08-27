Керефов и Албасханов прошли взвешивание перед боем за титул чемпиона ACA
В Краснодаре в преддверии турнира ACA 127 прошла официальная процедура взвешивания.
Участники чемпионского боя в наилегчайшем весе сделали практически равный вес, уложившись в лимит весовой категории. Керефов показал на весах 57,1 кг, Албасханов — 57,15 кг. Непобежденному российскому бойцу Керефову 28 августа предстоит вторая защита титула чемпиона ACA, которым он владеет с февраля прошлого года, против соотечественника Расула Албасханова. На счету Керефова — 14 побед и ни одного поражения, Албасханов провел так же 14 боев, из которых в 11 выиграл и 4 проиграл.
Турнир пройдет в присутствии зрителей в краснодарском «Баскет-Холл», всего на мероприятие будет допущено 500 человек. Для остальных болельщиков лига предложила возможность подписаться и смотреть прямую ppv-трансляцию на русском и английском языках трех ближайших турниров по цене 9 рублей на сайте организации.
ACA 127 полный кард:
Аркадий Осипян — Давлатманд Чупонов
Эльхан Мусаев — Евгений Поскотин
Азамат Пшуков — Курбан Гаджиев
Мухумат Вахаев — Рафаэль Пессоа
Олег Борисов — Ислам Мешев
Мухамед Коков — Лом-Али Нальгиев
Мурад Абдулаев — Андрей Кошкин
Андрей Гончаров — Апти Бимарзаев
Диего Брандао — Салман Жамалдаев
Артем Фролов — Абдул-Рахман Джанаев
Азамат Керефов — Расул Албасханов
На ACA 127 бонус за лучшее выступление на турнире ACA 127 будет увеличен в два раза и составит 100 тысяч долларов.
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