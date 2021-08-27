Керефов и Албасханов прошли взвешивание перед боем за титул чемпиона ACA

В Краснодаре в преддверии турнира ACA 127 прошла официальная процедура взвешивания.

Участники чемпионского боя в наилегчайшем весе сделали практически равный вес, уложившись в лимит весовой категории. Керефов показал на весах 57,1 кг, Албасханов — 57,15 кг. Непобежденному российскому бойцу Керефову 28 августа предстоит вторая защита титула чемпиона ACA, которым он владеет с февраля прошлого года, против соотечественника Расула Албасханова. На счету Керефова — 14 побед и ни одного поражения, Албасханов провел так же 14 боев, из которых в 11 выиграл и 4 проиграл.

Турнир пройдет в присутствии зрителей в краснодарском «Баскет-Холл», всего на мероприятие будет допущено 500 человек. Для остальных болельщиков лига предложила возможность подписаться и смотреть прямую ppv-трансляцию на русском и английском языках трех ближайших турниров по цене 9 рублей на сайте организации.

ACA 127 полный кард:

Аркадий Осипян — Давлатманд Чупонов

Эльхан Мусаев — Евгений Поскотин

Азамат Пшуков — Курбан Гаджиев

Мухумат Вахаев — Рафаэль Пессоа

Олег Борисов — Ислам Мешев

Мухамед Коков — Лом-Али Нальгиев

Мурад Абдулаев — Андрей Кошкин

Андрей Гончаров — Апти Бимарзаев

Диего Брандао — Салман Жамалдаев

Артем Фролов — Абдул-Рахман Джанаев

Азамат Керефов — Расул Албасханов

На ACA 127 бонус за лучшее выступление на турнире ACA 127 будет увеличен в два раза и составит 100 тысяч долларов.