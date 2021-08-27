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Ислам Махачев: «Я бы хотел подраться с Фергюсоном. Получается, что теперь я даю ему шанс»

17:17
Ислам Махачев. Фото Getty Images
Ислам Махачев. Фото Getty Images
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Российский боец UFC Ислам Махачев признался, что больше хотел подраться с экс-временным чемпионом легкого веса Тони Фергюсоном, чем с Рафаэлем Дос Аньосом.

«Если посмотреть по моей карьере, то подраться с Тони или РДА — нет разницы, — сказал Махачев в интервью «СЭ». — Хотя я хотел бы больше подраться с Тони, честно говоря. Потому что просто присутствует чисто спортивный, а не потому, что я ему или кому-то хочу что-то доказать, нет.

Все понимают, что он на спаде, поэтому некоторые меня будут критиковать за то, что я его вызываю в этот момент. А у меня же не было раньше шансов с ним подраться, потому что я был за топ-15, а сейчас он уже ниже меня в рейтинге, и получается, что теперь я ему даю шанс».

Махачев проведет поединок против Рафаэля Дос Аньоса 30 октября на UFC 267.

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Никита Карин все материалы автора

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