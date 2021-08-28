Красивый нокаут с колена в прыжке в PFL. Видео
06:25
Американский боец ММА Брэндон Джексон нокаутировал соотечественника Джейкоба Килбурна на турнире PFL 9, который прошел в ночь на 28 августа.
Поединок был остановлен на 2.56 первого раунда: Джексон нокаутировал Килбурна летящим коленом.
Для Джексона это дебютная в рамках PFL. Всего на счету бойца 14 побед при 6 поражениях.
Килбурн потерпел третье поражение подряд, два из которых случились в UFC. Его послужной список насчитывает 8 побед и 5 поражений.
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