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Красивый нокаут с колена в прыжке в PFL. Видео

06:25

Американский боец ММА Брэндон Джексон нокаутировал соотечественника Джейкоба Килбурна на турнире PFL 9, который прошел в ночь на 28 августа.

Поединок был остановлен на 2.56 первого раунда: Джексон нокаутировал Килбурна летящим коленом.

Для Джексона это дебютная в рамках PFL. Всего на счету бойца 14 побед при 6 поражениях.

Килбурн потерпел третье поражение подряд, два из которых случились в UFC. Его послужной список насчитывает 8 побед и 5 поражений.

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Никита Карин все материалы автора

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