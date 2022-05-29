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Кара-Франс — о титульном матче-реванше с Морено: «Теперь я на другом уровне»

Кара-Франс прокомментировал предстоящий реванш с Морено
Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Новозеландский боец Кай Кара-Франс прокомментировал предстоящий реванш с мексиканцем Брендоном Морено, на кону которого пояс временного чемпиона UFC в наилегчайшем весе.

«Он дрался с одним и тем же парнем последние два года (с Дейвесоном Фигередо — Прим. «СЭ»), поэтому это интересно, — сказал Кара-Франс в интервью Combat TV. — Сейчас перед ним стоит нечто новое, новая головоломка, которую нужно решить. Мы уже дрались раньше, так что он определенно будет уверен в себе, думая: «Я уже побеждал его, так что я сделаю это снова». Однако с тех пор многое изменилось».

«Прошло три года с тех пор, как мы подрались. Я уже совершенно другой Кара. Теперь я просто на другом уровне», — добавил боец.

В их первом поединке, который состоялся в декабре 2019 года на турнире UFC 245, Морено победил Кара-Франса единогласным решением судей.

Кара-Франс в последнем бою победил россиянина Аскара Аскарова единогласным решением судей. Бой с их участием состоялся 27 марта на UFC on ESPN 33 в Коламбусе, США. Это поражение стало первым в карьере Аскарова.

Морено в последнем бою лишился титула чемпиона, уступив Дейвесону Фигередо единогласным решением судей. Встреча состоялась на турнире UFC 270 22 января в Анахайме, США.

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