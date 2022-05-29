Томпсон рассказал, почему 42-летний чемпион UFC Тейшейра победит Прохазку

Экс-претендент на титул UFC в полусреднем весе американец Стивен Томпсон считает, что 42-летний чемпион полутяжелого дивизиона Гловер Тейшейра успешно защитит титул в бою с 29-летним Иржи Прохазкой.

«Я за своего приятеля Гловера, — сказал в интервью Джеймсу Линчу. — Он упорно трудится, чтобы отстоять честь возрастных бойцов, которым за сорок. Гловер Тейшейра победит».

Бразилец Тейшейра и чех Прохазка сразятся на турнире UFC 275, который состоится 11 июня в Сингапуре.

На счету Тейшейры 33 победы и 7 поражений, у Прохазки — 28 побед, 3 поражения и 1 ничья.