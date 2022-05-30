Рамзан Кадыров провел тренировку с Хамзатом Чимаевым. Видео

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что он и его дети провели дружеский спарринг с непобежденным чемпионом UFC в полусреднем весе Хамзатом Чимаевым (11-0).

«Своевременная тренировка — залог крепкого здоровья, хорошего настроения и позитивной энергии, — написал Кадыров в соцсетях. — Сегодня нам посчастливилось провести тренировку с непобежденным бойцом UFC Хамзатом Чимаевым.

Внуки первого президента ЧР, героя России Ахмата-Хаджи Кадырова — Адам и Эли встретились лицом к лицу с грозой октагона. Несмотря на то что это лишь дружеский спарринг, «Чеченский волк» в присущей ему манере измотал соперников, в очередной раз доказав свое мастерство и хладнокровие на бойцовской арене.

Несмотря на грозного и именитого соперника, в мастерстве парни ничуть не уступали Хамзату. Как подобает бойцам, они проанализировали движения и слабые места соперника, после чего приступили к контратакам. В завершение тренировки я и сам не удержался от соблазна испытать свои силы в дружеском поединке с нашим дорогим БРАТОМ.

Обычная тренировка, плавно перетекающая в спортивное зрелище, имеет для меня особую ценность. Даже будучи всемирно известной личностью и титулованным спортсменом, Хамзат не забывает о скромности. Это и есть настоящий чеченский дух!"

Чимаев в последнем бою победил Гилберта Бернса (20-5) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида (США).